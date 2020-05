Detento de Ubiratã que testou positivo no teste rápido para Covid-19 morre após 4 dias internado em hospital de Campo Mourão

Um rapaz de 36 anos, que estava preso em Ubiratã, e tinha testado positivo no teste rápido para o novo coronavírus (Covid-19), morreu na madrugada desta terça-feira (19), após cinco dias internado na UTI-Covid do hospital Santa Casa, de Campo Mourão. O paciente foi positivado para Covid-19 através de teste rápido realizado na Santa Casa.

Atualização: Segundo o Delegado de Polícia de Ubiratã, Ivo Vourvupulos Viana e a Secretaria de Saúde do Município, Cristiane Pantaleão, o segundo teste realizado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) deu negativo para covid-19 no paciente. Confira a nota emitida pela Secretaria de Saúde de Ubiratã sobre o caso!

A reportagem da TRIBUNA apurou que ele deu entrada na Santa Casa de Campo Mourão na sexta-feira (15), com quadro de Acidente Vascular Cerebral (AVC), causado em decorrência de uma meningite bacteriana.



O homem foi encaminhado ao hospital pela Polícia Civil com queixa de febre, vômitos, cefaleia, e parestesia do lado direito, o que evoluiu para crise convulsiva, conforme consta no laudo médico da vítima, o qual a reportagem teve acesso.

Ele não tinha comorbidades. O detendo ficou internado na Santa Casa desde a última sexta-feira, e seu quadro se agravou nessa segunda-feira, evoluindo para óbito durante a madrugada de hoje.



