Professora de Teatro de Ubiratã foi selecionada para atuar no Festival Cultural Virtual do Oeste do Paraná

O Convênio Linha Ecológica, parceria entre Itaipu Binacional e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, cujo Plano de Trabalho propõe ações de Educação Ambiental e de Cultura, a serem desenvolvidas nos 29 municípios da BP3 e nos 25 municípios que integram a nova área de atuação da Itaipu no oeste do Paraná, está adaptando suas ações para dar sequencia o cumprimento das suas metas.

A Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3, divulga a programação de exibição das 59 propostas selecionadas para o Festival Cultural Virtual do Oeste do Paraná, a será exibida em plataformas virtual Facebook / Instagram, You Tube no perfil da Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3.

A professora de Teatro de Ubiratã, Terezinha Paschoini, que trabalha no Centro Cultural, foi selecionada para atuar nesse festival e contar histórias. Ela foi selecionada dentre muitos candidatos do Paraná e integrará um time com 59 pessoas que participarão desse festival da Itaipu. A participação dela será no dia 27/05 (quarta-feira), às 16 horas – Contação de histórias – Tia Tere e Cezinho – A fome do Lobo. Todos estão convidados a assistir e prestigiar.

A programação completa pode ser acompanhada nas mídias sociais:

https://www.facebook.com/rederegionalBP3/

https://www.instagram.com/redeculturabp3/

https://www.youtube.com/channel/UCXGu0nLeBTkJt_Raof3wjfw?view_as=subscriber

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL VIRTUAL DO OESTE DO PARANÁ

DIA 16/05 – SÁBADO

11 h – Lançamento do tour virtual da exposição – Panorama das Artes Visuais da Bacia do Paraná 3.

16h – Contação de histórias Lysiane Baldo Autores da Nossa terra, histórias da nossa gente.

17h – Show Musical “Coro Jovem Masculino Nós da Voz“ – do oeste Paraná

18h – Circo Trupe Luz da Lua – Show da Trupe

20h – Show Renato Costa voz e violão.

DIA 17/05 – DOMINGO

12h – Publicação da exposição Virtual – Viva a Cultura do Oeste do Paraná – de Alexandre KlockErnzen, O Tropeiro Contemporâneo – de Paulo Merisio, e dos vídeos: 14 locais do Oeste do Paraná de Ricardo Augusto Macron, Riquezas de Missal de Leandro Inácio Pauli e Muralismo na Ocupação Bubas de Jonh Freddy Gaspar.

16h – Contação de histórias – Marina Fazzio – Yoga com História, fortalecendo vínculos

17h – Show infantil – Junior Cesar da Silva Conceição – Cantação.

18h – Circo – Brincadeiria Palcos infinitos

20h –Show Anônimos – Nada Mais

DIA 18/05 – SEGUNDA

16h – Contação de Histórias- Histórias Zé Alves: Contando histórias clássicas e populares.

17h – Oficina: Capoeira pedagógica – Professor Fábio Castilha

20h – Show – Chorando em Guarani – Especial Pixinguinha

DIA 19/05 – TERÇA

16h – Contação: Nara Mattana – Plimplinações

17h Oficina Oficina de Stencil – Artes Urbanas – Professor Franco Victor Lins

20h – Show Manu Candido – Aquarela em Cores

DIA 20/05 – QUARTA

16h – Contação de histórias – Dalila Pereira – Pipiquinha conta a História João e Maria e o Monstro Monstruoso

17h – Oficina Acrobacia para pais e filhos em quarentena – Professora: Paula Regina Bombonatto

20h – Show – Raphael Tiago é Show

DIA 21/05 – QUINTA

16h – Contação de histórias: Izabela Fernandes de Souza: Pescando Histórias

17h – Oficina – Conte outra vez – Oficina de Fanzine com Mariana Gouveia

20h –Show – Tays Mara Villaca

DIA 22/05 – SEXTA

16h – Contação de histórias: Os Animais do Zodíaco Chinês – Com Aline Daniela Fernandes.

17h – Oficina Dança de Salão – Professor Paulo Cesar Marani

20h – Circo/ Musica – Blues Acrobático – Los Coronezos e Paula Regina Bombonatto

DIA 23/05- SÁBADO

12h – Publicação da exposição Virtual – CATAR FOLHAS – cotidiano afro-brasileiro de Mauricio dos Santos, Fotografias sobre ser da (sua) natureza, por Raquel Maia e Encantos da Minha terra, de Scarlet Assunção.

16h –Circo – Tico Bonito – Licença pra eu passar um tempo em casa

17h – Show – Coral Jovem Coro Juvenil de Nova Santa Rosa

18h– Show Orlando Martinez- Misturas de Tríplice Fronteira

20h – Show – Tiago Rossato e Sofia Gullart

DIA 24/05 – DOMINGO

16h – Circo Maggush Arte e Cultura – Aula de Circo Maluca com Palhaços Shaury e Palhaço Crespin

17h – Show Grupo Ohana – Músicas que o oeste conhece

20h –Show Trio Turiaçu – Concerto didático

DIA 25/05 – SEGUNDA

16h – Contação Antônio Amaury Moraes: História: A fantástica Máquina dos Bichos

17h – Oficina Técnicas de pintura e desenho nas artes visuais. Professor: Eraldo Junior Adorno Carvalho

20h – Show Clarissa e Liz – Duo

DIA 26/05 – TERÇA

16h – Contação de histórias – Janaina de Jesus: Narrativas de Ori

17h – Oficina: Novas Vozes: Publicação independente e artesanal – Professor:Leomir Bruch

20h – Show Gabriela Glesse – Gaita Ponto, o instrumento que encanta

DIA 27/05 – QUARTA

16h – Contação de histórias – Tia Tere e Cezinho – A fome do Lobo

17h – Oficina: O canto é para todos – Professora Carol Ramalho

20h – Show – Thais Montenegro

DIA 28/05 – QUINTA

16h – Contação de histórias – Leomir Bruch – Círculo de histórias: um convite ao silêncio e à escuta

17h – Oficina: Grafitti – Professor Edmar CBO

20h – Show – Gianni Ambrosino acústico – Alma Livre

DIA 29/05 – SEXTA

16h – Contação de histórias – Weveton Inácio – Conte outra vez, a fada Pluminha

17h – Oficina: Aprendendo a fazer bolhas de salão – Professor:Marcelo Aristides Lima

20h – Show – Pedro Martinez

DIA 30/05 – SÁBADO

16h – Circo: Marcelo Aristides – Bolhas, Bolinhas, Bolhas e lé vem o megabolhas

17h – Espetáculo Teatral – Vovo. Com Cia

18h – Show – Paulo Merisio

20h – Show – Ricardo Danchusnki

* Programação sujeita a alteração.