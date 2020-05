Casa lotada de roupas até o teto é destruída por incêndio em Goioerê

Uma casa foi destruída por um incêndio em Goioerê, na manhã desta quinta-feira (21).O fogo começou por volta das 6h da manhã. Por volta das 10h30, a situação estava controlada, mas equipes do Corpo de Bombeiros e da prefeitura estão no local trabalhando no rescaldo.

Segundo informações dos bombeiros, moravam na casa um casal de idosos e um jovem. As idades dos moradores não foram informadas. Ninguém ficou ferido.

A casa era de madeira, tinha aproximadamente 40 metros quadrados e estava cheia de roupas. Os bombeiros disseram que tinha roupa até o teto.Dois caminhões da corporação e mais dois caminhões pipa foram utilizados para controlar as chamas.

Os bombeiros disseram também que o imóvel fica entre outras duas casas e que foi necessário ficar resfriando essas outras residências para que o fogo não se alastrasse.

Uma pá carregadeira da prefeitura está retirando as roupas do terreno para evitar que o incêndio recomece.Os bombeiros não souberam dizer porque tinha tanta roupa no imóvel.

Fonte: GOIOERÊ É ASSIM/ G1 Paraná