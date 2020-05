Gasolina fica 12% mais cara, esse é o terceiro aumento só no mês de maio

Já tinha alguns dias que os brasileiros vinham comemorando a queda no preço dos combustíveis, mas hoje quinta-feira (21), a Petrobras anunciou uma alta de 12% no valor da gasolina.



Essa já acumula a terceira alta seguida em um acumulado de 38% de elevação no preço do produto.



Segundo a Petrobras essa terceira elevação no preço da gasolina é por conta do aumento de 40% no valor do petróleo internacional.



Porém mesmo com esses aumentos, três somente no mês de maio, a queda no preço do produto neste ano soma 34% aqui no país.

JC1