Apreensões pela Receita Federal no PR crescem 24,3% entre janeiro e abril

Nos primeiros quatro meses de 2020, a Receita Federal apreendeu R$ 237,8 milhões em mercadorias contrabandeadas, um resultado 24,3% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. As apreensões no Estado respondem por 24% do total de mercadorias apreendidas em todo o Brasil.



De acordo com a Receita Federal, os cigarros de origem estrangeira representam 51% do total de apreensões feitas pelo órgão no Paraná. De janeiro a abril, foram apreendidos R$ 121,1 milhões em cigarros contrabandeados em solo paranaense.



Grande parte destas apreensões foi realizada ainda próximo à fronteira com o Paraguai, em Foz do Iguaçu. A cidade representa 12,75% de todas as apreensões feitas em todo o Brasil, que totalizou R$ 987.827.082,66 em mercadorias contrabandeadas nos primeiros quatro meses deste ano.



De acordo com a Receita Federal, as apreensões de mercadorias são realizadas pela Receita Federal em suas operações de vigilância e repressão, bem como pelas demais forças de segurança pública que atuam no Estado. “O objetivo das ações é proteger a indústria nacinal e evitar a concorrência desleal, além de impedir a entrada no país de produtos lesivos à sociedade”, destacou a Superintendência Regional do órgão, em nota.

Assessoria