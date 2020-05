Deputado Tiago Amaral anuncia R$ 1,5 milhão para Ubiratã

O município de Ubiratã foi contemplado com uma nova Escavadeira Hidráulica, um Parquinho Infantil e uma Van adaptada. Os recursos são do Governo do Paraná, através da SEDU – Secretaria do Desenvolvimento Urbano. O anuncio foi feito pelo deputado estadual Tiago Amaral, autor da indicação.

Na semana passada o deputado Tiago Amaral já havia anunciado mais uma emenda para conclusão do recape asfáltico da Rodovia Ercides Rossetto, através da SEIL – Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística.

Todos os itens estão em processo de licitação. São mais R$ 1,5 milhão de reais para Ubiratã.