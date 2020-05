Enfermeira é suspensa de hospital após atender pacientes com Covid-19 apenas de lingerie

Uma enfermeira na Rússia foi suspensa do hospital onde trabalhava em Tula, após aparecer atendendo pacientes infectados pelo novo coronavírus apenas de lingerie por baixo do equipamento de proteção individual (EPI).

Segundo o jornal New York Post, a enfermeira não sabia que o material do equipamento de proteção era transparente. Por isso, já que estava “com muito calor”, decidiu deixar de lado sua roupa do dia a dia e usar apenas lingerie na unidade hospitalar.

A mulher atendia a ala masculina do local. Os chefes do hospital decidiram suspendê-la “por não cumprir os requisitos para roupas médicas”. O Ministério da Saúde local também aplicou uma sanção disciplinar ao departamento do hospital por violarem requisitos de segurança. No entanto, não detalhou qual seria exatamente a medida disciplinar.