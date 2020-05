Presos fazem transmissão ao vivo no Facebook de dentro de cadeia no PR

Os presos da Cadeia Pública de Sarandi fizeram uma transmissão ao vivo no Facebook na noite de quarta-feira (20).

A live teve a participação de cinco presos e chamou a atenção nas redes, aproximadamente 12,5 mil internautas acompanharam a transmissão ao vivo.

Em dado momento, uma jovem até pediu um dos detentos em casamento.

Após a transmissão ao vivo, o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) deflagrou operação de revista geral na Cadeia Pública de Sarandi.

Os policiais penais da Divisão de Operações e Segurança/DOS do Setor de Operações Especiais (SOE), em conjunto com agentes penitenciários, realizaram a revista geral em duas alas da unidade.

Os presos que participaram da transmissão ao vivo foram identificados e a operação resultou na apreensão de dez aparelhos celulares, três carregadores para celular e outros materiais não permitidos.

Em nota, o Depen-PR disse o seguinte: “O Departamento Penitenciário do Paraná esclarece que os cinco presos que participaram da transmissão ao vivo pela internet na Cadeia Pública de Sarandi já foram identificados. Uma operação de revista foi realizada no local e o aparelho celular apreendido. Os presos envolvidos foram isolados e serão transferidos para outra unidade penal. Eles ainda responderão criminalmente e administrativamente pelo uso do aparelho. Um inquérito policial e um procedimento administrativo serão abertos para apurar o caso”.