Mãe confessa crime e polícia encontra corpo de menino de 11 anos no RS

A Polícia Civil de Planalto, no Rio Grande do Sul, encontrou na noite de segunda-feira (25) o corpo de Matheus Winques de 11 anos que estava desaparecido há 10 dias.



A mãe da criança é a principal suspeita do crime e está detida em prisão temporária. Ela confessou aos policiais que injetou medicamentos na criança e alegou que não tinha a intenção de mata-lo, apenas fez isso para acalmá-lo.



O corpo da criança foi encontrado depois da mãe apontar onde teria descartado. Ele estava em uma residência abandonada próxima de onde ele vivia com a genitora. O corpo estava enrolado em um lençol e dentro de uma caixa de papelão.



A Polícia Civil segue investigando a morte da criança, o possível envolvimento de outras pessoas no crime e até na ocultação do cadáver.



O corpo foi recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal) onde foi submetido a exames que devem apontar as dosagens de remédios que foram aplicadas ou via oral e também se ele sofreu algum tipo de agressão ou até mesmo abuso sexual.



A mulher segue presa na carceragem da Delegacia de Polícia e pode responder por homicídio com dolo eventual.



O Caso



A cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, situada a 422 quilômetros da capital Porto Alegre, ficou em choque com o desaparecimento da criança.



A mãe do menino informou no dia 15 de maio que ao acordar encontrou a porta aberta da casa e que ao procura-lo não o encontrou. Na casa não havia sinais de arrombamento e nem objetos foram furtados.



Buscas foram feitas em vários pontos da região, inclusive com cães farejadores, mas nada foi localizado pelas equipes policiais até a confissão da mãe.

