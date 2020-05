Primeiro caso de Covid-19 é confirmado em Juranda

O anunciou foi realizado pela prefeita de Juranda, Leila Miotto Amadei no fim da tarde desta terça-feira (26), através da Rádio Terra Nativa FM confirmando que uma pessoa testou positivo para Covid-19 (coronavírus) no município.

Além do caso confirmado, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou no seu informativo diário nas redes sociais, que o município tem: 00 suspeito, 03 Negativos, 51 monitorados e 47 Descartados.

Após o anúncio da Prefeita Leila do primeiro caso, ela cobrou da população que redobrem os cuidados, orientando sobre o uso das máscaras e pedindo para que fiquem em casa. “Infelizmente a doença chegou em Juranda e temos que combatê-la”, destacou Leila.

Leila afirmou que não há motivo para pânico. Porém, pediu à população para que todos adotem as medidas de prevenção, como uso de máscaras, uso de álcool em gel e manter o distanciamento social.

Ela também pediu que os líderes religiosos que ainda não reabriram seus templos, que a partir de agora repensem essa abertura, e alertou a população que haverá fiscalização. “Redobre os cuidados, pois estamos observando que muitas pessoas não estão usando máscara e muita gente não está ligando para essa situação”, destacou a prefeita.

“Infelizmente notificamos o primeiro caso de Covid-19 em nosso município. Pedimos imensamente a colaboração de toda a população a importância do isolamento social e uso de máscaras estamos nessa luta desde o início da doença os cuidados agora serão redobrados. Mas para a eficácia do atendimento e do diagnóstico precisamos da colaboração de toda a população jurandense”, comentou Marcelo Francisco Matos, Secretário Municipal de Saúde de Juranda.

BOLETIM INFORMATIVO EPIDEMIOLÓGICO ESTADUAL 26/05/2020

Acompanhe os números do Covid-19 na Região Comcam (e as mortes): Araruna 16 (1), Campina da Lagoa 1 (1), Campo Mourão 50 (4), Goioerê 6, Iretama 1 (1), Janiópolis 1, Luiziana 3 (1), Mamborê 4, Moreira Sales 1, Peabiru 2, Quarto Centenário 1, Terra Boa 2 (Fonte: Boletim da Secretaria Estadual de Saúde).

Municípios com nenhum caso confirmado: Altamira do Paraná, Boa Esperança, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Nova Cantu, Quinta do Sol, Rancho Alegre D’Oeste.

CORONAVÍRUS – 26 DE MAIO DE 2020

No mundo já são 5.584.091 casos e 349.894 mortes e 2.284.242 recuperados. No Brasil são 391.222 casos e 24.512 mortes e 158.593 recuperados, e no Paraná 3.512 casos confirmados com 159 mortes e 1.795 recuperados.Fonte: Administração Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, SMS