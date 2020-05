Ubiratã participará de programa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social – CEDES, do Governo do Paraná, organizou uma reunião virtual com a equipe de estatísticos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o coordenador do Programa “Uma abordagem territorial dos ODS” nesta sexta-feira (29/05) para apresentação da “Webtool Measuring the distance to the SDGs in regions and cities”.

Participarão do encontro, representantes dos municípios piloto do Programa, Curitiba, Araucária e Ubiratã, da AMP, técnicos ligados à Estratégia Paraná de Olho nos ODS, Sanepar, Copel, acadêmicos, representantes do setor privado, de outras iniciativas que visam a definir indicadores para acompanhar a sustentabilidade no Estado, dos órgãos federais de estatística e do PNUD.

A ferramenta criada pela OCDE para medir a distância que cidades e regiões estão das metas dos ODS tem metodologia própria e inovadora, e servirá de subsídio para as discussões sobre os indicadores mais adequados a serem utilizados no Estado para medir os avanços para o Paraná que queremos no futuro.

A Estratégia Paraná de Olho nos ODS tem um componente de produção de indicadores próprios, baseados nos indicadores globais, para orientar a tomada de decisões que promovam a paz, o cuidado com o planeta, a melhoria de vida das pessoas, a prosperidade econômica e a mobilização de parcerias. O BI Paraná de Olho nos ODS, que compila esses indicadores, deverá ser lançado no segundo semestre de 2020.

Saiba mais sobre o Programa da OCDE: https://www.oecd.org/cfe/territorial-approach-sdgs.htm