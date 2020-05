Ubiratã gera 355 empregos em 4 meses

Com pandemia e tudo, Ubiratã segue sendo destaque na geração de empregos na região. De janeiro a abril, teve saldo de 355 postos de trabalho. É o que mostra o Caged divulgado na última quarta-feira (27). Juranda veio em segundo, com 46, e Roncador em terceiro, com 25. Ao todo, 10 municípios da região conseguiram fechar o quadrimestre com saldo positivo de empregos.

EMPREGOS GERADOS DE JANEIRO A ABRIL

1 – Ubiratã: 355

2 – Juranda: 46

3 – Roncador: 25

4 – Luiziana: 15

5 – Quarto Centenário: 11

6 – Altamira do Paraná: 8

6 – Rancho Alegre do Oeste: 8

8 – Engenheiro Beltrão: 6

9 – Moreira Sales: 4

10 – Farol: 1

11 – Campina da Lagoa: 0

12 – Boa Esperança -5

13 – Quinta do Sol: -7

14 – Janiópolis: -12

15 – Mamborê: -13

16 – Peabiru: -14

17 – Nova Cantu: -16

18 – Barbosa Ferraz: -21

19 – Fênix: -31

20 – Corumbataí do Sul: -41

21 – Goioerê: -44

22 – Iretama: -47

23 – Campo Mourão: -95

24 – Terra Boa: -124

25 – Araruna: -204

Fonte: Caged/ Ministério da Economia