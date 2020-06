Jogadores de Futsal de Francisco Beltrão morrem em acidente na BR 475

Um grave acidente na BR 475 em Francisco Beltrão tirou a vida de dois jovens na tarde deste domingo (31).



Eles estavam em um veículo sentido Verê, quando o condutor perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco às margens da rodovia. O automóvel que eles estavam ficou totalmente destruído e várias peças ficaram espalhadas pelo caminho.



No Honda Civic estavam cinco pessoas, uma delas morreu no local e as outras quatros foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu.



Três das vítimas, uma delas em óbito, estavam presas nas ferragens e foi necessário a utilização do desencarcerador. Dois ocupantes sofreram ferimentos graves, um deles não resistiu e também morreu a caminho do hospital.



As vítimas fatais foram identificadas como Maxwell Soares e Luiz Soares, eles são jogadores de futsal.



Os jovens tiveram passagem pelo Norte Futsal e pelo time base do Marreco Futsal.



Os corpos foram encaminhados para o IML.



O Marreco Futsal compartilhou em suas redes sociais uma nota lamentando a morte dos jovens:



LUTO



Com pesar comunicamos o falecimento de Luiz Soares e Maxwell Soares, jovens beltronenses que passaram pela base do Marreco Futsal, vítimas de acidente de trânsito. Que Deus conforte o coração da família! Nossos sentimentos!