Mamborê registra a primeira morte por Coronavírus

O município de Mamborê registrou neste domingo, a primeira morte pelo novo coronavírus. A informação foi repassada por meio de uma nota emitida pelo hospital Santa Casa de Campo Mourão, onde o paciente de 61 anos estava internado. Agora a região da Comcam soma 10 casos de óbitos pela doença.

A causa do óbito foi choque séptico, decorrente de pneumonia secundária, sobreposta ao Covid-19, doença causada pelo coronavirus, de acordo com o hospital.

Conforme as informações, esse paciente já foi morador de Mamborê, mas havia se mudado para Curitiba há algum tempo. No dia 16 de maio, após retornar para visitar parentes na cidade, acabou passando mal e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Santa Casa, onde foi testado positivo para a Covid-19.

Desde então, permaneceu internado na UTI Covid do hospital, em estado grave, até a noite deste domingo, quando foi comunicado o óbito.

O corpo será sepultado no cemitério municipal de Mamborê, na manhã desta segunda-feira (1º de junho), sem velório, de acordo com as normas da Secretaria de Saúde.

Mamborê ainda possui quatro pacientes confirmados com o vírus, sendo que três já estão curados. Outros três casos estão sendo investigados e o município ainda mantém 88 pessoas monitorados por precaução, em isolamento domiciliar.

10ª MORTE NA COMCAM

Com mais esse óbito, a região da Comcam chega à 10ª morte pelo coronavírus. Além de Campo Mourão, com quatro casos, ocorreram óbitos também em Araruna, Campina da Lagoa, Iretama, Luiziana, Terra Boa e Mamborê.

O texto é do Tá Sabendo.