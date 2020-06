Com o Seguro Residencial da Luxon é + Seguro seu imóvel fica protegido o tempo todo, com um custo muito menor do que você imagina!

Porque seu cantinho merece todos os cuidados Você pode morar em uma casa, sobrado ou apartamento, próprio ou alugado, na cidade, na praia ou no campo. Com o Seguro Residencial da Luxon é + Seguro, seu lar fica protegido e ainda recebe um cuidado todo especial. Coberturas e serviços emergenciais 24h para sua tranquilidade e conveniência, com um excelente custo-benefício. O seguro residencial é um produto com coberturas multirriscos, isto é, oferece um conjunto de seguros conjugados ou agrupados numa única apólice. Este tipo de seguro é destinado a residências individuais, como casas e/ou apartamentos utilizados como moradia habitual ou de veraneio. Todo seguro residencial possui uma garantia básica (cobertura), que cobre os prejuízos provocados por incêndio, queda de raio e explosão. A partir da garantia básica, existem outras adicionais que também podem ser contratadas, visando a complementar o seguro e proteger o imóvel contra outros riscos. Dentre estas, temos: roubo, desmoronamento, impacto de veículos, queda de aeronaves, vendaval, furacão, ciclone, chuva de granizo, danos elétricos, etc. É melhor prevenir do que remediar Não espere que os imprevistos apareçam… PREVINA – SE e fique TRANQUILO… Faça – nos uma visita e saiba mais – Rua: Brasília, 747 – Centro Telefones: (44) 3543 – 2630 / (44) 9 9142 – 3451