Covid-19: Homem de 34 anos é a oitava vítima fatal da doença em Cascavel

Cascavel teve mais um óbito pela Covid-19 nesta segunda-feira (1), é o oitavo caso.

Trata-se de um paciente do sexo masculino, 34 anos, com início dos sintomas em 16/05. Procurou a UPA em Cascavel no dia 23/05 e no mesmo dia foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva – UTI. O paciente tem exame positivo para SARS-CoV-2 pelo LACEN. Ele apresentava comorbidade de diabetes e teve pioria do quadro na segunda-feira (1), indo a óbito.

Aumento de casos

O boletim desta segunda-feira confirmou 92 casos da doença em Cascavel, chegando a 508 casos positivos para o novo coronavírus na cidade.

Segundo o município, dos casos confirmados com exame, 385 foram recuperados, 83 estão em isolamento em casa, 20 internados em enfermaria e 13 em UTI. Outros 42 pacientes esperam resultado do exame, sendo 39 internados em enfermaria e 3 em UTI.

Somando os casos confirmados e os em investigação há 75 pessoas de Cascavel hospitalizadas com sintomas, sendo 16 em UTI e 59 em enfermaria.

O número de casos confirmados aumentou 74% em uma semana, considerando que na segunda-feira passada eram 281 casos confirmados. Há uma semana eram 29 pacientes em internamento com sintomas da doença, menos da metade que atualmente. Há ainda 714 pacientes em monitoramento, mas sem exame.

Fonte; CGN