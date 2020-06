Homem é preso em Juranda por posse ilegal de arma de fogo

Por volta das 15 horas desta segunda-feira (01), a equipe da Policia Militar de Juranda, patrulhavam no Distrito de Primavera quando avistaram um veículo Fiat/Strada de cor Branca em atitude suspeita na Rua Mato Grosso cruzamento com Avenida Santos Dumont, ao avistar a viatura apresentou certo nervosismo e tomou sentido contrário.

A equipe então na tentativa de abordar o veículo, foi ao rumo do mesmo que entrou em uma estrada de terra, no endereço supracitado, sendo possível efetuar abordagem cerca de 200 metros da saída do distrito.

Consultado no sistema da PM, foi constatado que o veículo não tinha débitos ou restrições para apreensão, o indivíduo foi abordado, e nada de ilícito foi encontrado com o mesmo.

Porém no interior do veículo, atrás do banco do condutor, foi encontrado uma arma, do tipo carabina, marca Rossi, modelo Puma, calibre .38, sem numeração aparente, com 03 (três) munições cal .38 intactas no tambor do carregador, mas sem munição na câmara. Ainda foi encontrado no interior do veículo, na porta, 02 (duas) munições intactas de cal.38 e 50 (Cinquenta) deflagradas. Indagado sobre a procedência da arma, o indivíduo disse que é uma arma da família dele.

O veículo foi liberado para um habilitado. E foi dado voz de prisão para o dono da camionete pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, lido seus direitos constitucionais, e encaminhado para a 50ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ubiratã para os procedimentos de polícia judiciária.

Fonte: DPM de Juranda – 11º BPM – 2º CIA de Ubiratã