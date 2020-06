Prefeitura realiza melhorias e abre mais vagas de estacionamento no canteiro da Avenida Nilza

A Administração Municipal, através da Secretaria de Serviços Urbanos, continua os trabalhos de manutenção e melhorias nos canteiros centrais da Avenida Nilza de Oliveira Pipino.

Na última semana iniciou a ampliação de vagas de estacionamento no canteiro central no trecho entre a Rua Brasília e Rua Herculino Otaviano, no centro da cidade. Haverá um aumento de 08 vagas para carros e 10 para moto nesta quadra, porém a Secretaria de Serviços Urbanos ainda estuda a possibilidade de acrescer ainda mais vagas de estacionamento.

Esse tipo de serviço já foi realizado recentemente na Avenida Nilza, entre a Rua Pedro de Oliveira e Rua Professor Pedro Beckahauser. Também estão previstos que outros canteiros centrais recebam melhorias.

As obras também têm como objetivo melhorar a urbanização da área central da cidade, proporcionando um aspecto visual mais bonito e melhorando os locais de estacionamento de veículos, trazendo mais comodidade aos motoristas e usuários das vagas de estacionamentos.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – Prefeitura de Ubiratã