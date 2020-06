Criança de 1 ano morre de dengue em Boa Esperança

Isabela Dias Farias com 1 ano e 3 meses de idade, residente em Boa Esperança, na região de Goioerê, faleceu na madrugada desta quarta-feira, (03), por choque céptico. Ela estava internada na UTI Neonatal desde domingo (31) de Maio na Santa Casa de Campo Mourão.



Conforme informações de familiares, foram realizados exames de dengue, coronavírus e H1N1 entre outros, que deram negativo. Na madrugada desta quarta-feira foi realizado exame de dengue novamente, o qual testou positivo.



Isabela é sobrinha do Tizil, do Mercado Tizil de Boa Esperança, e é de uma família de circenses. Há um ano e sete meses uma irmã de Isabela, de três anos, faleceu no Rio Grande do Sul, onde o circo dos pais se apresentava. Em menos de dois anos, a família perdeu duas filhas.

Fonte: Goionews