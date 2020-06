Dada ordem de serviço para execução de pavimentação poliédrica em pontos críticos de estradas rurais

O prefeito Haroldo Fernandes Duarte – Baco, assinou na segunda-feira (1), a ordem de serviço autorizando a empresa A. Pereira da Silva – Pavimentações – ME, a dar início aos trabalhos de execução de mais de 24.000,00 metros quadrados de pavimentação poliédrica.

Serão investidos R$ 849.339,26 na pavimentação com pedras poliédricas (irregulares) somente em determinados trechos em áreas de declive, ou seja, em vez de fazer a estrada toda, pavimenta-se apenas os pontos críticos – subidas/descidas, sendo, Estrada Emília com 3.767,26 m², a Estrada Lorena com 1.775,9 m², a Estrada Olavo Bilac com 2.967,9 m², a Estrada Sibele com 5.313,36 m², a Estrada Vitória com 2.153,4 m², a Estrada Concórdia com 3.711,32 m² e a Estrada Iracema com 4.717,16 m².

O empresário Alexsandro, representando a referida empreiteira também assinou o documento que prevê um prazo de execução de 360 dias (1 ano).

A empresa tem um prazo de 10 dias corridos para inicias as obras.

O Convênio 021/2019 que foi assinado entre o Município de Ubiratã e a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento foi considerado um projeto inovador segundo o Secretário da SEAB, Noberto Ortigara e teve o apoio e o pedido do Deputado Estadual Tiago Amaral que teve papel importante e articulou junto ao governo do estado para que agora se concretizasse.