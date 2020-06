Paraná: Jovem pega auxílio emergencial da mãe para fazer tatuagem

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (3), em Guarapuava, região central do Paraná, ao ser flagrado com uma porção de maconha. Com ele, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro, que, segundo relatos do próprio rapaz, era proveniente do auxílio emergencial do Governo Federal e seria utilizada para pagar por uma tatuagem.



De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada por volta de 13h, no Bairro Morro Alto. Militares faziam patrulhamento pela Rua dos Ingazeiros, quando avistaram o jovem em frente a uma residência. Ao avistar a viatura, ele demonstrou bastante nervosismo, o que levou os policiais a realizarem a abordagem.



Com auxílio de um cão farejador, a equipe policial encontrou no interior do imóvel uma porção de 13 grama de maconha. Já em busca pessoal, os PMs encontraram R$ 236 com o rapaz, o qual afirmou ter pego a quantia emprestado da mãe para fazer uma tatuagem. A mulher, por sua vez, confirmou que o dinheiro era parte do auxílio emergencial recebido por ela



O jovem foi conduzido à sede do 6° BPM (Batalhão de Polícia Militar) para lavratura de termo circunstanciado. O dinheiro encontrado com ele foi devolvido à mãe, que foi orientada pela equipe policial.

Rede Sul de Notícias