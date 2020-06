Pai tenta matar o filho de 8 anos no Paraná

O fim de um relacionamento por pouco não terminou em tragédia em Sertanópolis, Região Metropolitana de Londrina, Norte do Estado durante a noite de quarta-feira (3).

Conforme a mãe da vítima, o ex-marido pegou o menino para dar uma volta, e logo ligou dizendo que iria matar a criança e em seguida cometer suicídio.

Desesperada, a mãe contatou à Polícia Militar que foi até o endereço do suspeito.

No local, percebeu movimentação no interior da casa, porém ao chamar não obteve resposta.

A residência localizada no bairro Amâncio Secco.

Os PMs entraram na propriedade e logo avistaram o homem com uma faca na mão pulando o muro.

No chão, a criança estava desacordada com um travesseiro sobre o corpo e um fio elétrico no pescoço.

Os Soldados da PM Gabriel e Luan, iniciaram então manobra de reanimação.

Após aproximadamente 60 segundos, a criança voltou à consciência e respirando.

Para dar agilidade, os agentes colocaram o garoto na viatura e seguiram para unidade hospitalar.

De lá, a vítima foi encaminhada para Londrina, para atendimento especializado.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

O suspeito fugiu, e não foi localizado. A investigação segue na Delegacia de Polícia Civil.