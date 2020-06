PM registra furto de bicicleta em Ubiratã

Um furto de bicicleta foi registrado pela Polícia Militar por volta das 18h desta quinta-feira (4) na Av. raimundo Soares do nascimento, no Bairro São Vicente, em Ubiratã.

A vítima relatou que se ausentou durante a noite para acompanhar um familiar no hospital ao retornar para a casa no dia seguinte percebeu o furto de uma bicicleta modelo feminina da marca Oggi, na cor preta

com detalhes em azul.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e tomou as medidas cabíveis.