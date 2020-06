Sesa confirma 1.176 casos de sarampo no Paraná, indica boletim

O informe epidemiológico do sarampo divulgado nesta quinta-feira (04) pela Secretaria de Estado da Saúde não registra novos casos no Paraná. É a sexta semana sem registros da doença no Estado.



O boletim, no entanto, traz 11 casos confirmados, mas todos de amostras coletadas em período anterior as seis semanas e que estavam em processamento no Laboratório Central do Paraná.



O monitoramento no começou em agosto de 2019, quando foi confirmado o primeiro caso após 20 anos sem registros da doença no Estado. Hoje são totalizados 3.427 casos notificados, sendo 1.176 casos confirmados e nenhum óbito.



O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, enfatiza a importância da vacina para que o bloqueio e a prevenção sejam efetivos. Ele afirma que o vírus do sarampo ainda circula no Paraná e que é necessário um período de 90 dias sem novos registros para que o Estado saia da situação de surto. “Para isso, é preciso vacinar o maior número de pessoas possível, mesmo com várias semanas sem novos casos. A campanha de vacinação contra o sarampo segue até o próximo dia 30 em todas as unidades de saúde do Estado”.





CAMPANHA

A vacina contra o sarampo é gratuita e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A campanha abrange a faixa etária de 20 a 49 anos e está disponível em todas as Unidades de Saúde do Estado.





SINTOMAS

Os sintomas mais comuns são febre alta, tosse, coriza, conjuntivite, exantema (manchas avermelhadas na pele), outros sintomas como cefaleia, indisposição e diarreia também podem ocorrer. Os doentes ficam em isolamento domiciliar ou hospitalar por um período de sete dias a partir do aparecimento das manchas vermelhas no corpo.

Agência Estadual de Notícias