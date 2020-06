Campina da Lagoa: 3° Caso de Covid-19 confirmado e uma suspeita com óbito

Na tarde do domingo (07), o Secretário de saúde de Campina da Lagoa Carlos Alberto Rodrigues, confirmou em entrevista à Radio Mais Fm através de uma transmissão ao vivo pelo facebook o terceiro caso de Covid-19 no município.

Segundo o secretário, o paciente testado positivo, trata-se de uma senhora de 75 anos, moradora do Distrito de Herveira, que teve contato com seu filho na cidade de Corbélia, ele encontra-se internado em Cascavel em estado gravíssimo, ainda segundo o secretário todas as medidas estão sendo tomadas para o isolamento das pessoas que puderam ter contato com a senhora.

Ainda foi informado que um paciente que veio óbito na cidade de Pato Branco, residente no município de Campina da Lagoa aguarda o exame para confirmação ou não para o Covid-19. Um suposto amigo que teve contato com o paciente encontra-se em isolamento social e sendo monitorado pela Secretaria.

O Secretário ressaltou a importância da colaboração de todos os munícipes no uso de máscaras e isolamento social, principais meios de prevenção e que a presença do vírus na cidade hoje é uma realidade.