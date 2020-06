Gaeco de Cascavel cumpre mandados na Câmara de Vereadores de Iporã

Em Iporã, noroeste do estado, foram deflagradas nesta terça-feira (9) quatro operações pela Promotoria de Justiça. Quatro pessoas foram detidas – entre os presos está o secretário municipal de Licitações.



As operações, executadas com o apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) de Cascavel e da Polícia Federal, cumprem 24 mandados de busca e apreensão, na suspensão de contratos do Município de Iporã com empresa investigada, na prisão quatro pessoas bem como o afastamento do cargo do atual Presidente da Câmara e de outros dois servidores.



*Operação Voto Caro*



Atendendo a pedido da Promotoria Eleitoral de Iporã, a Justiça Eleitoral expediu oito mandados de busca e apreensão, cujo cumprimento se deu pela Polícia Federal, visando apurar a prática de crimes eleitorais ocorridos durante o pleito de 2016 (compra de votos). Foram alvos da Operação Vereadores no exercício do mandato.



*Operação Rescaldo*



Foram executados, com o apoio pelo Gaeco de Cascavel, cinco mandados de busca e apreensão em investigação cível que apura a prática de atos de improbidade de Vereadores de Iporã, decorrentes de enriquecimento ilícito ante a evolução patrimonial incompatível com o trabalho exercidos pelos investigados.



*Operação Intermezzo*



A investigação apura a prática dos crimes de falsidade ideológica, organização criminosa e crime contra a lei de licitações, em prejuízo ao Município de Iporã. Com o apoio do GAECO de Cascavel, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

A decisão prolatada nessa operação determinou, ainda, a suspensão do exercício da função pública do atual Presidente da Câmara de Vereadores de Iporã e de outros dois servidores do Legislativo Municipal.



*Operação Overbooking*



A investigação apura a prática dos crimes de organização criminosa e crime contra a lei de licitações, em prejuízo ao Município de Iporã. Apoiado pelo GAECO de Cascavel, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.



A decisão prolatada nessa operação determinou, ainda, a prisão do atual Secretário Municipal de Licitações de Iporã e outras três pessoas, bem como a suspensão de contratos do Município de Iporã com empresa investigada.



Foi alvo de mandado de busca e apreensão e da proibição de contato com os investigados, ainda, o ex-Secretário de Licitações de Iporã, preso na Operação Cleptocracia, deflagrada em outubro de 2019.



A Operação Cleptocracia, promovida pelo GAECO de Cascavel e pela Promotoria de Justiça de Iporã, revelou a existência de organização criminosa dedicada à prática de crimes licitatórios, corrupção passiva, falsidade ideológica e peculato no Município, resultando no afastamento do Prefeito e da Procuradora até então em exercício, na prisão de 05 (cinco) pessoas, no cumprimento de 40 mandados de busca e apreensão pelo Paraná e na suspensão de contratos de 12 empresas investigadas.



