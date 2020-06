Homem é preso com carga de maconha após perseguição na BR 369

Uma intensa troca de tiros foi registrada na madrugada desta terça – feira (09), durante uma perseguição Policial envolvendo duas equipes da Polícia Rodoviária Federal e um veículo em fuga na área urbana de Corbélia.

Após perseguição e intensa troca de tiros, o veículo perdeu controle e colidiu contra um caminhão estacionado as margens da rodovia. No veículo foi encontrado uma grande quantidade de drogas, totalizando aproximadamente 300 quilos de maconha que estaria vindo da cidade de Foz do Iguaçu com destino a Maringá.



Além da quantidade significativa de entorpecentes encontradas, haviam diversas placas falsas, um rádio comunicador e um batedor que contribuíam para a prática de outros possíveis crimes.

O veiculo, um HRV tinha registro de roubo no Rio de Janeiro. O condutor do veículo foi preso no local com ferimentos moderados devido a colisão.

Equipes da VIAPAR estiveram no local com Ambulância e controle de tráfego, posteriormente o guincho fez a retirada do veículo e encaminhou para o pátio da PRF.

Fonte: Portal Corbélia