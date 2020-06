Policia faz apreensão de drogas e munições em festa em Nova Cantu

Policiais militares de Nova Cantu e Roncador foram acionados por diversas ligações anônimas, inclusive por pessoas que compareceram ao Destacamento Policial de Nova Cantu, as quais informaram que havia festa e aglomeração de pessoas em uma residência e som em volume excessivo, advindo de um veículo estacionado no pátio da residência.

Diante da situação foi solicitado apoio do destacamento Policial Militar de Campina da Lagoa devido ao grande número de pessoas e a dificuldade para abordagem em segurança.

Ao chegar no local, foi dado voz de abordagem e com os abordados nada de ilícito foi encontrado, porém ao verificar veículo foram localizadas quatro munições CBC Cal. 32 intactas, um pino de substância análoga à cocaína e uma bucha de substância análoga à maconha.

Diante do flagrante delito a proprietária da residência, autorizou busca policial no interior da residência. Ao fim foram deslocados o proprietário do veículo e o do som para a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa, bem como os objetos apreendidos, aparelhagem de som, drogas e munições para as futuras providências legais cabíveis.

Fonte: Novo Cantu