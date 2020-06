Líder do governo testa positivo para covid



O líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Hussein Bakri, testou positivo para o novo coronavírus. O resultado saiu nesta sexta-feira (12). Bakri sentiu alguns sintomas do coronavirus na quinta-feira e ontem esteve no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, para mais exames.



A assessoria de imprensa do deputado divulgou a seguinte nota:

Desde o início da pandemia, o deputado Hussein Bakri tem adotado todas as medidas de prevenção orientadas pelos órgãos de saúde nacionais e internacionais, como lavagem das mãos, uso de máscara e álcool em gel e distanciamento social. Da mesma forma, o gabinete da Liderança do Governo segue as restrições do número de funcionários em trabalho presencial, conforme determinação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.



Há quase três meses, o parlamentar cancelou todas as agendas de visitas ao interior e tem restringido suas atividades entre a residência em Curitiba e os prédios da Assembleia e do Governo do Estado. As saídas desse trajeto se resumem a necessidades essenciais, como idas eventuais ao mercado ou à farmácia.



Por fim, o Líder do Governo clama aos paranaenses que se mantenham vigilantes em relação ao enfrentamento do novo coronavírus, visto que, mesmo com todas as medidas preventivas, ele contraiu a doença.



O deputado Hussein Bakri agradece às mensagens de carinho recebidas e tem fé no seu pronto restabelecimento de saúde.

Atualização do estado de saúde do Deputado Hussein Bakri

O deputado estadual Hussein Bakri (PSD) realizou exames na noite de ontem em um hospital de Curitiba, após se sentir mal e testar positivo para a Covid-19.

Como a tomografia e os demais exames não apontaram alterações, a equipe médica liberou o parlamentar para realizar o tratamento em casa, mediante a prescrição de alguns remédios para combater os sintomas da doença.

Pelos próximos 15 dias, o deputado permanecerá em isolamento domiciliar, assim como os assessores que estavam realizando trabalho presencial na Assembleia Legislativa – por ora, nenhum deles testou positivo para o novo coronavírus. O gabinete da Liderança do Governo na Assembleia Legislativa ficará fechado nesse período.