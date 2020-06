TIM patrocina primeira parada LGBT virtual

A TIM é uma das patrocinadoras da 1ª Parada Virtual do Orgulho LGBT.

A #ParadaSPaoVivo acontece neste domingo (14), mesma data do tradicional evento na Avenida Paulista, adiado para novembro por conta da pandemia de Covid-19. A iniciativa abre uma série de ações programadas pela operadora para o mês de junho. O objetivo é celebrar o Dia do Orgulho LGBTI+ (28/06) e reforçar seu posicionamento de valorização e apoio à diversidade para construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva.



O mote da campanha da TIM será #OrgulhoConecta e a empresa incentivará o diálogo nas suas redes sociais e canais internos para que mais pessoas conheçam, entendam e combatam a LGBTfobia. Para marcar a ocasião, a operadora coloriu a sua marca: as cores do arco-íris estão no seu logo em diversos canais até o fim do mês.



A #ParadaSPaoVivo terá duração de oito horas, das 14h às 22h. Será transmitida simultaneamente em doze canais do Youtube e conta com a presença de criadores de conteúdo e artistas como convidados especiais. É o segundo evento LGBTI+ com participação da TIM em 2020.

Em janeiro, a operadora realizou o Verão TIM, com shows na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Um dos dias do festival foi dedicado à celebração da diversidade, com show de Gloria Groove e Johnny Hooker.