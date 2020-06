15 pessoas são multadas por não usar máscaras nas ruas de Juranda

Os estabelecimentos bares e lanchonetes foram abordados e vistoriados e orientados, se no estabelecimento estiver pessoal sem máscaras será multado a pessoa em R$ 107,00 (Cento e Sete Reais) e o proprietário do estabelecimento em R$ 3.000,00 mil (Três Mil Reais) e todas as multas serão feitas no CPF das pessoas, e se não pagar em 30 dias no final do ano será lançado em dívida ativa da pessoa.

Na tarde desta segunda-feira (15), a equipe da Policia Militar de Juranda, deu apoio a fiscalização realizada pela prefeitura, que autuou várias pessoas que estavam nas ruas sem máscaras, descumprido os Decretos Estaduais e o Decreto Municipal. No total foram aplicadas15 multas no valor de R$ 107,00 (Cento e Sete Reais) cada.

A lei nº 20.189 foi sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça-feira (28) de 28/04/2020.

Os estabelecimentos bares e lanchonetes foram abordados e vistoriados e orientados, se no estabelecimento estiver pessoal sem máscaras será multado o cliente em R$ 107,00 (Cento e Sete Reais) e o proprietário do estabelecimento em R$ 3.000,00 mil (Três Mil Reais) e todas as multas serão feitas no CPF das pessoas, e se não pagar em 30 dias no final do ano será lançado em dívida ativa da pessoa.

“Pedimos que as pessoas usem máscaras, conforme determinado os decretos estadual e Lei Estadual 20.189 e decretos municipal, para não serem multados, por temos que cumpri as determinações estadual e municipal para prevenção contra com o coronavírus (covid-19)”, destacou o Sargento Willian, Comandante do Destacamento da Polícia Militar de Juranda.

Fonte: DPM de Juranda – 11º BPM – 2º CIA de Ubiratã