Comcam: teste de Covid-19 é liberado a todas as pessoas com sintomas da doença

Os testes do novo coronavírus (Covid-19), que até então eram preferenciais para profissionais de saúde, segurança e pessoas próximas a eles, como familiares, por exemplo, agora está sendo liberado para qualquer pessoa que teve ou esteja com sintomas da doença.

A informação é do chefe da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, Eurivelton Wagner Siqueira. Para isso, basta a pessoa procurar a unidade de saúde mais próxima e relatar o que sentiu para fazer o teste. Siqueira comentou que o aumento de testes é uma estratégia do Governo Estadual para o enfrentamento ao vírus.

Segundo ele, o objetivo é aumentar as informações de contaminação para novas condutas e contenção ao Covid-19. “Tanto é que o teste rápido está aberto agora para toda pessoa que teve algum sintoma desde março”, ressaltou.

Ele informou que a Regional de Saúde vem recebendo toda semana testes de coronvírus. Para se ter ideia, já foram entregues aos municípios da Comcam 5.772 testes rápidos. Até esta quarta-feira (17) será feita a entrega de mais 4.300, totalizando 10.072 testes rápidos.

Já os kits de coleta para exames de PCR somam 3.120. “A previsão é que isso seja resposto semanalmente nas próximas quatro semanas. Se houver aumento de confirmação haverá aumento de entregas de kit´s”, falou Siqueira. Consequentemente, com o aumento de testagens das pessoas, os números de casos de Covid-19 tendem a subir.

De acordo com os últimos números, divulgados nesse domingo (14), a Comcam contabiliza 210 confirmações de pessoas infectadas. O número mais que dobrou em um período de 15 dias, quanto a região tinha 100 casos. O vírus já está presente em 19 dos 25 municípios da região.

A Comcam tem 12 mortes em sete cidades decorrentes da doença infecciosa. Siqueira alerta que o “relaxamento” da população com as medidas de enfrentamento ao vírus está contribuindo para o aumento de casos. “Grande parte da população ainda não se sensibilizou com a situação”, lamentou, ao lembrar que o distanciamento social ‘é o melhor remédio contra o vírus’.

A população deve ainda fazer uso de máscara de proteção, e higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Outra recomendação importante é que só saia de casa o morador que realmente precisar.

Dados atualizados Os municípios com casos de Covid-19 são:

Altamira do Paraná (1); Araruna (23); Campina da Lagoa (4); Campo Mourão 79; Corumbataí do Sul (2); Engenheiro Beltrão (1); Goioerê (17); Iretama (6); Janiópolis (3); Juranda (3); Luiziana (4); Mamborê (5); Moreira Sales (19); Peabiru (9); Quarto Centenário (7); Rancho Alegre do Oeste (1); Roncador (1); Terra Boa (23); e Ubiratã (2).

Já as mortes pelo vírus foram registradas em Araruna (2); Campo Mourão (4); Campina da Lagoa (1); Terra Boa (2); Iretama (1); Luiziana, (1); e Mamborê (1)

Fonte: Tribuna do Interior – Por Walter Pereira