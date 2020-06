Registros de violência contra idosos têm aumento 33,6% no Paraná

O Paraná recebeu 628 denúncias de violência contra a pessoa idosa nos cinco primeiros meses deste ano via Disque Denúncia 181, um aumento de 33,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 470. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública na segunda-feira (15), data em que é lembrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa.



O secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares, destaca que os idosos são uma parcela da população vulnerável e precisam do apoio de todos. “Procuramos sempre incentivar a população a fazer denúncias sobre quaisquer crimes. A nossa intenção é sempre prezar pelo bem-estar dos paranaenses e, somente com denúncias, conseguimos investigar mais sobre os casos e punir os culpados”.



A secretaria divulgou ainda o número de casos em todo o ano de 2019. De janeiro a dezembro foram recebidas 1.177 denúncias de violência contra a pessoa idosa por meio do Disque Denúncia 181. “Todas as denúncias que recebemos são avaliadas pelas equipes técnicas e investigadas. Quando comprovado o crime agimos para que os culpados sejam presos e punidos”, completou Marinho.



O coordenador do Disque Denúncia 181, capitão André Henrique Soares, destacou que o aumento dos registros se deve à maior confiança da população no trabalho da segurança pública e na garantia do sigilo. “Tivemos o aumento e entendemos como algo positivo porque significa que as pessoas estão procurando mais o 181, ligando, relatando os fatos, fazendo a denúncia”.



ORIENTAÇÃO

O coordenador do Disque Denúncia 181 também alertou sobre os cuidados no dia a dia. “As pessoas que têm idosos em suas residências têm que ter total consciência de que eles precisam ser cuidados, assistidos. Eles precisam realmente de atenção. Os vizinhos também precisam estar atentos ao ouvir barulhos ou observar algum vestígio de abandono dessas pessoas e denunciar”, disse.



Ele também ressaltou a importância de repassar as informações para os órgãos oficiais. “A denúncia é fundamental, é importante, porque a violência contra idoso é um crime muito sério e que tem que ser averiguado. O canal 181 está disponível para que a gente possa coletar essas denúncias e encaminhar para as providências pelos órgãos cabíveis”, explicou o capitão André.



DENÚNCIA – Toda e qualquer informação sobre esse e outros tipos de crimes pode ser repassada de forma anônima, por qualquer pessoa, ao Disque Denúncia, pelo telefone 181 ou pelo site http://www.181.pr.gov.br, para que a situação seja investigada. Em caso emergencial, a polícia pode ser acionada pelo telefone 190 para atender a ocorrência. Outro canal é Disque 100 – Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.



“Qualquer pessoa pode ligar para o número 181 de forma totalmente anônima. Nós temos uma equipe treinada, especializada, pronta para receber essas informações. É importante, antes de ligar, que as pessoas tenham as informações em mãos para que o conjunto dos dados possa ser bem formulado e os resultados obtidos”, concluiu o capitão André. AEN-PR