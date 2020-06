Secretária de Saúde de Nova Cantu informa o primeiro caso suspeito de Covid-19 no município

A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta segunda-feira (15), que o município realizou a primeira coleta de material para exame para o Corona Vírus, trata-se de uma paciente que não teve a idade informada que está com os sintomas da doença.

A divulgação foi feita através de mídia social pela Secretária de Saúde, Daiane Oliveira, que na oportunidade deixou o alerta para que se redobre os cuidados.

“Estamos vendo que no estado do Paraná houve um pico muito grande de novos casos, e esse final de semana, nesse feriado, temo o Disk Covid no município e teve várias denúncias, de pessoas vindo de fora, de pessoas com diagnostico de Covid em outros munícipios visitando nosso município, e os familiares recebendo aqui, muitas festas, aglomerações”. Comentou a Secretaria Daiane, ressaltando a importância da precaução e prevenção com o cuidado do uso de máscaras e higienização das mãos para evitar o contágio.

Vale ressaltar as recomendações para que todos continuem sempre usando máscaras, evitem aglomerações, Principalmente Festas e Confraternizações, lavem as mãos constantemente, use álcool 70% para higienização das mãos e objetos.

