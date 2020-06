Ubiratanenses arrecadam 70 cestas básicas com ajuda de produtores rurais e empresas agro



As agricultoras Ivete Menon, Lurdes Ribeiro e a agrônoma Ana Paula Rocha, através da parceria com alguns agricultores rurais e empresários no ramo do agronegócio, conseguiram arrecadar 70 cestas básicas que foram doadas para o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, do município de Ubiratã.



A Campanha de Arrecadação ainda continua e todos os interessados podem fazer sua doação, basta entrar em contato pelo Fone/WhatsApp (44) 9. 9703-5880.