Vale a pena morar em condomínio fechado em Londrina?

Veja vantagens e desvantagens de apostar nesta opção.

Londrina é considerada uma cidade muito boa para se viver, ao menos, é o que dizem os londrinenses. Localizada no interior do Paraná, consegue atender muito bem seus moradores e visitantes, chegando a competir de perto com a capital, Curitiba.

Engana-se quem pensa que a região não tem capacidade de oferecer uma boa infraestrutura, afinal, viver no interior não significa se isolar de tudo ou ter que ir para alguma cidade próxima resolver seu dia a dia. Ao menos, em Londrina isso não acontece, você consegue tranquilamente encontrar muitas coisas na própria cidade.

Quem decide viver na cidade muitas vezes busca por casas em condomínio à venda em Londrina, já que acredita se tratar de um espaço mais interessante e até mesmo mais seguro. No entanto, como estamos falando de uma cidade do interior, será que morar em condomínio fechado é realmente um bom negócio?

Por que morar em Londrina?

Morar em Londrina é indicado para quem busca uma cidade que está dentre as melhores para se viver no Paraná. Se você tem medo de perder todas as mordomias que encontra na cidade grande, saiba que Londrina conta com uma boa infraestrutura, tanto que tem indústrias presentes na região.

No entanto, são as características de cidade do interior – e especialmente a tranquilidade – que conquistam os moradores. Qualidade de vida e estilo interiorano, isso é o que você encontra facilmente nessa cidade paranaense.

Vantagens de viver em condomínio fechado

Uma das formas mais práticas de tomar uma decisão sobre a compra de terrenos em condomínio fechado em Londrina é entender quais são as vantagens e desvantagens de viver em casas em condomínio.

Para ajudar quem ainda tem dúvidas, neste tópico vamos falar de cinco vantagens de morar em condomínio fechado:

Mais segurança

O condomínio fechado conta com serviço de câmeras e porteiro, o que garante mais segurança aos moradores, já que há um controle de todos que entram e saem do local.

Mesmo em uma cidade do interior, muitas pessoas ficam o dia todo fora e querem ter essa garantia de que sua casa está segura – ou os filhos, caso os pais trabalhem e as crianças passem um período em casa, sozinhas ou com a babá.

Lazer sem sair de casa

Seja sozinho ou em família, algumas vezes você deseja fazer algo diferente, como ir ao clube ou a academia. Apesar de Londrina contar com lindos espaços em que é possível passear e se divertir, quem mora em casas de condomínio conta com uma vantagem: pode ter momentos de lazer sem precisar sair de casa e com muito mais segurança.

As crianças podem brincar no parquinho, adolescentes e jovens podem aproveitar salas de jogos e nos dias mais quentes há a piscina para toda a família.

Qualidade de vida

Viver em condomínio fechado é sinônimo de qualidade de vida. Você não precisa se preocupar em receber ninguém que não está esperando e ainda pode fazer novos amigos, ao conhecer melhor seus vizinhos.

Além disso, muitos condomínios investem em área verde e serviços que permitam que você possa relaxar um pouco depois do trabalho.

Infância mais divertida

Crianças que crescem em condomínio fechado têm uma infância mais divertida. Mesmo em Londrina, não é seguro deixar os pequenos se divertirem sozinhos na rua, sem um adulto por perto.

Agora quem vive em casas de condomínio na cidade pode ficar mais tranquilo, já que sabe que os filhos estão brincando em um local seguro e com outras crianças que vivem no mesmo lugar.

Padrão de qualidade elevado

Os condomínios fechados são empreendimentos diferenciados, que trazem elementos que não são encontrados nas casas tradicionais – a exemplo, o próprio salão de festas e a piscina. Assim, tendem a ter um padrão de qualidade elevado desde o momento da construção. Isso é importante para a valorização do imóvel.

Desvantagens de viver em condomínio fechado

Morar em um condomínio fechado também pode ter algumas desvantagens, como:

Barulho

Como as casas são próximas umas das outras, você terá que conviver com o barulho. Sem contar as crianças brincando pelo espaço, mesmo que existam regras quanto ao local para as brincadeiras. Para algumas pessoas isso pode ser um pouco incômodo.

Taxa mensal de condomínio

Se você optar pela compra irá se livrar do pagamento mensal do aluguel, no entanto, é preciso pagar mensalmente as parcelas do condomínio.

O valor pode ser um pouco menor e o custo até pode compensar se você analisar todas as comodidades oferecidas aos moradores, ainda assim, nem todo mundo considera essa taxa de condomínio como algo bom.

Restrições e regras

Outra desvantagem que faz muitas pessoas repensarem a ideia de viver em condomínio envolve as restrições e as regras. Para que todos tenham uma boa convivência, as regras são necessárias, mas nem sempre agradam.

Geralmente é preciso cuidado com o barulho após determinados horários, inclusive dos animais. Além de que, para alguns condomínios, os pets – mesmo gatos – são proibidos.

Então, quem gosta muito de animais talvez não veja muita vantagem em viver em um local em que não poderá criar seu cão ou gato.

As regras também podem envolver as crianças, determinando os locais em que podem ou não brincar, cuidados com gritos e muita bagunça. Assim, a liberdade dos pequenos é um pouco contida, o que para alguns pais não é visto com bons olhos.

O grande problema das restrições e das regras é que, se você as infringe com certa frequência, terá que lidar com multas e até mesmo vizinhos olhando de cara feia. E o mais importante da vida em condomínio é a boa convivência.

Vale ou não a pena?

A decisão sobre valer ou não a pena viver em condomínio em Londrina depende muito do que você busca em uma casa. É interessante pesar os prós e contras e ver o que chama mais sua atenção.

Se você é alguém com perfil mais festeiro, por exemplo, talvez a convivência em condomínio possa ser um problema, já que se trata de um local em que as pessoas buscam um pouco de tranquilidade. Da mesma forma que pode ter que lidar com mais reclamações sobre latidos e miados dos pets do que em uma casa tradicional.

Ainda assim, se houverem mais pontos positivos (no seu parecer), você deve considerar uma casa ou apartamento em condomínio em Londrina.