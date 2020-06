3º caso positivo de Coronavírus é registrado em Ubiratã

As três pessoas que testaram positivo para o COVID-19 em Ubiratã já estão recuperadas.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quarta-feira (17), o 15º Boletim Epidemiológico oficial com informações sobre o Coronavírus – COVID-19 e sobre a situação da Dengue no município de Ubiratã.

De acordo com a Secretaria de Saúde, semanalmente será divulgado as informações oficiais sobre as doenças.

O boletim traz as seguintes informações:

CORONAVÍRUS

– 34 Pessoas monitoradas por sintomas respiratórios;

– 83 Pessoas monitoradas sem sintomas respiratórios;

– 65 Pessoas que fizeram Exame para COVID-19;

– 58 Casos descartados laboratorialmente de COVID-19 em Ubiratã;

– 4 Casos em investigação de COVID-19 em Ubiratã;

– 3 Casos confirmados de COVID-19 em Ubiratã;

– 0 Óbito por COVID-19 em Ubiratã.

Fonte: Vigilância Epidemiológica de Ubiratã. Dados de 17/06/2020 às 18:02 Hrs.

A Vigilância epidemiológica de Ubiratã informa o Terceiro Caso Positivo de Novo Coronavírus, com resultado positivo no dia de hoje (17), ainda informamos que todas as medidas necessárias foram tomadas na tarde de hoje, como isolamento do paciente e contatos bloqueio da transmissão, estas medidas visam a total segurança do paciente e da comunidade. Os contatos do paciente foram rastreados e estão sendo acompanhados da mesma forma. Atualmente 117 pessoas estão em monitoramento pelas nossas equipes da Atenção Básica, destes 34 apresentaram sintomas respiratórios, os demais (83) estão em monitoramento por terem contato com pacientes positivos ou por terem saído do município.

A maioria das unidades tem pacientes monitorados, A unidade de Saúde Boa Vista atualmente monitora 28,9% dos pacientes desse grupo. Seguido pelas Unidades Central e Yolanda, que compreende o Distrito de Yolanda, e as comunidades rurais, a unidade do São Joaquim neste momento é exceção O monitoramento, de modo geral ocorre por via telefônica e ou pelas redes sociais, onde diariamente os profissionais entram em contato com os pacientes e seus familiares, perguntando sobre o estado de saúde dos monitorados e familiares.

Os dados e quantidade de pessoas que são acompanhadas, está disponibilizado semanalmente através deste boletim disponível no Site da prefeitura municipal de Ubiratã. Para facilitar o entendimento desse documento, juntamente a ele são veiculados nas redes sociais do município uma edição gráfica resumida do número de casos do boletim. Todos os documentos são identificados com o brasão do município, como na imagem ao lado, a fim de comprovarem que são informações reais evitando a disseminação de notícias falsas. Quem se informa, se cuida.

DENGUE

– 1.987 Casos notificados por Dengue em Ubiratã em 2020;

– 53 Casos em análise para Dengue em Ubiratã em 2020;

– 1.421 Casos confirmados de Dengue em Ubiratã em 2020;

– 513 Casos descartados de Dengue em Ubiratã em 2020;

– 1 Óbito por Dengue em Ubiratã em 2020**.

** O município aguarda informações do Governo do Estado, relacionadas a critérios de fechamento de um segundo caso de óbito por Dengue informado em seu último boletim

Fonte: Vigilância Epidemiológica de Ubiratã. Dados de 17/06/2020 às 10:53 Hrs.

CLIQUE NO LINK ABAIXO PARA BAIXAR O 15º BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – CORANAVÍRUS – 17-06-2020http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/46/170620224730_boletim_epidemiologico_xv_17_de_junho_de_2020_pdf.pdf