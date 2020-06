Veículo é apreendido com mais de 400 quilos de maconha na BR 369; droga tinha como destino Ubiratã

A equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 400 quilos de maconha na BR 369 em Corbélia, no início da tarde de quinta-feira (18). Policiais realizavam ronda ostensiva na rodovia, quando deu ordem de parada a um veículo Vectra com placas de Cascavel. O condutor desobedeceu a ordem e empreendeu fuga sentido Ubiratã.

Durante a fuga o condutor do carro, que não possuí CNH (Carteira Nacional de Habilitação), trafegou em alta velocidade, realizou diversas ultrapassagens em local proibido e trafegou pelo acostamento, gerando grande perigo, até que, na altura do quilômetro 476, o condutor entrou em uma estrada rural e perdeu o controle do veículo.

Ambos os ocupantes do veículo tentaram fugir a pé, mas foram alcançados após cerca de 800 metros de fuga. No interior do carro haviam diversos tabletes e fardos de maconha que pesaram aproximadamente 403,595 quilos. O condutor e passageiro disseram que pegaram o veículo carregado em Cascavel e o levariam para Ubiratã.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Corbélia sendo que vai responder pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência, associação ao tráfico, dirigir sem CNH gerando perigo.

Fonte: Catve