Motociclista morre em acidente na PR 239 em Campina da Lagoa

Um homem de aproximadamente 40 anos perdeu a vida em um grave acidente no final da manhã deste sábado (20), na PR-239 em Campina da Lagoa.

O acidente envolveu uma motocicleta Yamaha, placa ACW-9003 de Campina da Lagoa, um veículo utilitário Chevrolet Montana, placas PYT-9017 de Toledo e um Carreta placas ADY-3651 de Roncador.

Segundo informações de uma testemunha que trafegava na rodovia, o motociclista tentou realizar uma ultrapassagem em um local proibido e acabou colidindo na lateral do veículo Montana e acabou indo parar em baixo do rodado da carreta.

Infelizmente o motociclista teve morte instantânea, ele foi reconhecido por testemunhas sendo Marcio Luiz, mais conhecido por Beicinho.

Policiais da patrulha rodoviária chegaram ao local do acidente e acionaram a Polícia Civil de Campina da Lagoa para levantar as causas do acidente e tomar as medidas cabíveis.