Prefeitura atualiza decretos de enfrentamento a pandemia de Coronavírus em Ubiratã





A Prefeitura de Ubiratã, atualizou nesta sexta-feira, dia 19, os decretos que adotam medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus no município.

No novo decreto, o de número 66/2020, fica determinado toque de recolher a partir do dia 20 de junho de 2020 até o dia 30 de julho de 2020, das 22 horas até as 06 horas do dia seguinte, para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do Município de Ubiratã.

Já no decreto 67/2020, altera o Plano de Fiscalização e Medidas Sanitárias. O Plano de Fiscalização e Medidas Sanitárias, anexo do Decreto nº 53, de 22 de maio de 2020, que dispõe acerca das informações, orientações, determinações e fiscalização para retomada das atividades econômicas, diante da pandemia de COVID-19, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – fica alterado e limitado até as 22 horas o horário de funcionamento e/ou para retirada no balcão, referente aos itens 1.2, 1.5, 1.16, 1.17 e 2.2, exceto para o atendimento delivery dos itens 1.16 e 1.17, que permanece limitado até a Oh.

II – fica incluído o item 25 nas orientações comuns para todos os estabelecimentos, com a seguinte redação:

OS DECRETO PODEM SER LIDO NA INTEGRA CLICANDO NOS LINKS ABAIXO:

DECRETO 67/2020:

http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/46/190620171630_decreto_672020_pdf.pdf