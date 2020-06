Trabalhador morre após colheitadeira pegar fogo em Campina da Lagoa

Um grave acidente de trabalho na noite de sexta-feira (19) em uma fazenda no município de Campina da Lagoa acabou tirando a vida do trabalhador rural, Darci Batista dos Santos, que sofreu queimaduras gravíssimas após uma explosão de uma colheitadeira em que estava trabalhando.

Segundo informações de populares, Darci estava trabalhando em uma lavoura de milho quando percebeu que a temperatura da máquina, uma colheitadeira New Holland, estava subindo, momento em que parou e foi verificar o que estava acontecendo, ao chegar na lateral da máquina e no momento que abriu a tampa lateral houve a explosão. Ainda segundo as informações a Máquina em que ele trabalhava é um equipamento novo e moderno.

O trabalhador acabou sofrendo queimaduras gravíssimas e colegas de trabalho socorreram e o encaminharam ao hospital em Campina da Lagoa e transferiram posteriormente pelo Samu à Santa Casa de Campo Mourão em estado grave mais consciente, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na manhã de sábado (20).

Segundo informações, ele era morador de Mamborê e a poucos meses estava trabalhando em Campina da Lagoa na companhia de um filho.