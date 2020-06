Policia prende homem envolvido em vários furtos de veículos em Cafelândia

Por volta das 19h, deste domingo (21), uma das equipes da Policia Militar do Choque de Cascavel obteve informações anônimas sobre envolvidos em um furto de veículo ocorrido na cidade e que seriam os mesmos indivíduos que agiram durante a semana na cidade de Cafelândia, onde foram furtados veículos de forma semelhante e com a utilização do mesmo veículo que recaía a denúncia.

Deslocando até o endereço no bairro Melissa (Cascavel) foi localizado dois indivíduos sendo um deles proprietário de um Del Rey Belina (transformado em uma pick-up tipo Pampa), cujo registros de videomonitoramentos nos locais dos furtos teriam identificado tal veículo como sendo a condução dos criminosos para a pratica dos furtos.

O suspeito e proprietário da Belina Del Rey disse ter adquirido o veículo há 12 dias, data que coincide com o período em que os furtos ocorreram em Cafelândia.

Em relação aos furtos dos veículos o suspeito confirmou sua participação, más que apenas transportava os ladrões até os locais onde ocorreriam os furtos, fato que narra que no dia 17, teria levado um dos ladrões até a cidade de Cafelândia, cobrando R$ 90,00 para o transporte, e disse desconhecer o destino em que os veículos eram levados.

Em relação ao veículo furtado na data de hoje em Cascavel, o criminoso disse que o veículo estaria escondido em um matagal, onde este veículo foi prontamente recuperado pela Equipe da Choque que conduzia a ocorrência, para este serviço o detido cobrou R$ 50,00.

O preso, disse em sua versão, que os demais veículos furtados anteriormente, possivelmente se referindo aos de Cafelândia, estes seriam depenados e suas peças vendidas em diversas localidades, e que não participava das vendas destas peças.

A Choque Cascavel conduziu o autor preso pelo crime de furto e envolvimento nos demais crimes, assim como o carro recuperado até a 15°SDP para autuação do flagrante.

Está situação foi acompanhada em tempo real pela Polícia Militar de Cafelândia, sendo repassado imagens dos furtos ocorridos anteriormente a fim de identificar os autores dos furtos, o que foi logrado êxito com a abordagem e posterior prisão efetuada pela equipe da Choque Cascavel.

As imagens do veículo suspeito de transportar os criminosos são idênticas as capturadas pelas câmeras de vigilância, e aliado ao fato do Detido ter confessado o cometimento dos crimes.

O caso agora segue seu percurso legal através de futuras investigações por parte da Polícia Cívil de Cascavel, que ante a todos os elementos disponibilizados pelos militares podem levar a posterior prisão dos demais envolvidos e a recuperação dos veículos furtados.

Fonte: Portal O Novo Oeste