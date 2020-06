Homem de 65 anos é encontrado morto dentro de casa em Juranda

Segundo informações da Polícia Militar de Juranda, por volta das 21 horas desta segunda – feira (22), a equipe policial foi acionada para comparecer até a Rua Araribóia, onde foi informado que um homem foi encontrado morto dentro de sua residência.

No local, em contato com um vizinho da pessoa encontrada sem vida, informou que o homem normalmente ficava em frente à sua casa todas as tardes.

E na data de hoje não o viu e que então foi até sua casa, onde verificou que a porta estava aberta e ao entrar se deparou com o corpo do senhor caído próximo a pia da cozinha. O irmão da vítima foi comunicado e foi até o local e informou que seu irmão de 65 anos possuía diversos problemas de saúde.

No local não foi observado nada de estranho como arrombamento ou algo de anormal na casa e que aparentemente se tratava-se de uma morte possivelmente natural, sendo chamado a equipe de saúde municipal até o local, que se fez presente e encaminhou o corpo até o a UBS – Unidade Básica de Saúde de Juranda, e que o doutor de plantão averiguou tudo, e na qual realizou a declaração de óbito do senhor.

Fonte: DPM de Juranda – 11º BPM – 2º CIA de Ubiratã