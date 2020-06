Moradores de Nova Aurora afirmam ter visto leão na região

Moradores do município de Nova Aurora, Oeste do Paraná, afirmam ter visto um leão, nos últimos dias, circulando na área rural do município.

Segundo uma moradora, o felino foi visto na região do Alto Alegre, interior de Nova Aurora. O Leão estaria em matas nas proximidades e fundos de sítios.

Mesmo com o relato, nenhuma imagem do leão foi capturada, apenas vestígios encontrados.

O Brasil não é o habitat natural dos leões, aqui os felinos existem apenas nos zoológicos, por isso equipes da região oeste, foram acionadas para dar apoio no levantamento de informações.

Entre terça e quarta-feira (23 e 24) câmeras noturnas e armadilhas serão instaladas por onde o leão foi visto, na tentativa de monitorar e tentar capturá-lo.

A orientação é que a população não procure o felino para que os órgãos responsáveis tomem as providências cabíveis.

