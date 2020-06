Trabalhador morre soterrado por grãos de soja em cooperativa de Ubiratã

A equipe da Policia Militar compareceu na Cooperativa Integrada na madrugada desta terça – feira (23), onde segundo informações um funcionário terceirizado teria sofrido uma queda no interior de um dos silos, vindo a ser soterrado pelos grãos de soja ali armazenados.

No local a equipe dos Bombeiros Civis de Ubiratã realizavam buscas no interior do silo, a fim de localizar o homem que foi identificado como sendo a pessoa de Possidonio Gomes de Siqueira, 59 anos.

Após procedimentos a equipe dos bombeiros logrou êxito em localizar o trabalhador, contudo este já não apresentava sinais vitais.

Fonte: 2°CIA-11°BPM

A Cooperativa Integrada enviou uma Nota de Esclarecimento



“A Integrada Cooperativa Agroindustrial esclarece que na madrugada do dia 23 de junho, na unidade de Ubiratã (PR), ocorreu um acidente envolvendo o colaborador terceirizado Possidônio Gomes Siqueira durante uma operação na unidade armazenadora de grãos.

A Unidade tomou todas as providências cabíveis e necessárias, prestando socorro imediato e acionando as autoridades competentes. No entanto, o colaborador não resistiu aos ferimentos.

Lamentamos o ocorrido e nos solidarizamos com a família, prestando todo o apoio necessário neste momento.

A organização preza pela segurança total de sua equipe, adotando normas e processos rígidos. Estamos apurando os fatos e nos comprometemos com a garantia da segurança das unidades da cooperativa e de nossas indústrias.”