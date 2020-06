Ubiratã: Dupla é presa com R$ 18 mil e 36 quilos de maconha em fundos falsos de veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta segunda (22), na BR 369, em Ubiratã (PR), 36,25 quilos de maconha e mais de R$ 18 mil, que estavam escondidos em fundos falsos em um veículo Mercedes-Benz A190. Duas pessoas foram presas.

De acordo com a polícia, 45 tabletes de maconha foram localizados no assoalho do veículo. No interior do carro, no compartimento destinado à bateria, R$ 18.412,00 foram encontrados pelos agentes.

A dupla disse ter deixado o carro na rodoviária de Foz do Iguaçu (PR) e o levaria para São Paulo (SP). Justificaram o dinheiro como sendo relativa a uma compra de um carro que não teve sucesso.

Os dois homens, um de 44 anos, morador de Cerqueira César (SP) e outro, de 21 anos, morador de Bauru, foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Civil para o registro do crime de tráfico de drogas.

A apreensão integra a Operação Tamoio II, que faz parte de ações coordenadas pela PRF, com uso de equipamentos, tecnologias avançadas, agentes de inteligência e policiais especializados em diversas áreas de atuação contra a criminalidade.

Fonte: Catve