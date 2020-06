Através de teste rápido Campina da Lagoa registra seu quarto caso de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Campina da Lagoa confirmou nesta terça-feira (23) o quarto caso de Covid -19 no município, a confirmação veio através de teste rápido em um paciente do sexo masculino, 73 anos que encontra-se internado na UTI do Hospital Santa Casa de misericórdia de Campo Mourão.

Segundo informações da Secretaria em nota emitida na tarde desta terça-feira, o paciente encontrasse com o quadro clinico estável. Ainda segundo a nota, exames confirmatórios de RT-PCR foram coletados e encaminhado ao LACEN (Laboratório Central do Estado Estado).

Após levantamento realizado pela Secretaria de Saúde, foi constatado que o paciente estava em viagem para cidade de Goioerê, e na noite desta segunda-feira (22), foi transferido para a Santa Casa de Campo Mourão.

As pessoas que tiveram contatos com o paciente foram identificadas e material coletado para realização de exames, sendo oito casos em investigação.

Todas as medidas necessárias para o bloqueio da transmissão e segurança da comunidade, bem como os cuidados para o bem-estar do paciente foram adotadas.

Fonte: Portal O vale