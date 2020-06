Equipes trabalham com a hipótese de dois felinos em Nova Aurora

A suposta aparição de um leão em Nova Aurora virou assunto na cidade. O agricultor conta que um vizinho viu o animal.



Elza conversou com a reportagem e diz estar preocupada. Segundo a agricultora, o sobrinho viu o animal e disse que ele estava magro.



As equipes de fiscalização estiveram em uma estrada que passa pelo sítio, onde foram avistadas pegadas do tamanho de uma mão. Nas imagens enviadas anteriormente pelos moradores eram ainda maiores.



Com isso e os relatos dos moradores as equipes trabalham com a hipótese de que exista dois felinos, um leão e uma onça.



Outra possibilidade é de que os animais tenham sido criados em cativeiros ou circos e soltos irregularmente na região.



Armadilhas foram montadas e em caso de captura os felinos devem ser levados a Cascavel para atendimento veterinário.

