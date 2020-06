CONSÓRCIO PIQUIRI INICIA AÇÕES EM PARCERIA COM A ITAIPU: INVESTIMENTOS DE MAIS DE 5 MILHÕES; EM BREVE UBIRATÃ SERÁ BENEFICIADO

Ubiratã integra o Consórcio Intermunicipal Piquiri que é formado por 11 municípios (Anahy, Braganey, Cafelândia, Corbélia, Formosa do Oeste, Iguatu, Iracema do Oeste, Jesuítas, Nova Aurora, Tupãssi).

Esse Consórcio regional tem como parceira a Itaipu Binacional e como principal objetivo efetuar a pavimentação em TST – Tratamento Superficial Triplo, também conhecida como “lama asfáltica”, em estradas rurais que já possuem calçamento com pedras poliédricas.

O inicio dos trabalhos aconteceu nesta quarta-feira (24), no trecho entre Cafelândia a Jotaesse.

Em breve o município de Ubiratã também será contemplado, num primeiro momento com 4 quilômetros de recape sobre pedras poliédricas em estradas rurais

Nessa parceria com a Itaipu Binacional há contra partida dos municípios participantes onde o consórcio investe no fornecimento dos equipamentos e os municípios na aquisição do material empregado na obra. Cabe aos municípios também o pagamento da mão de obra.O total dos investimentos ultrapassa a casa dos 5 milhões de reais .

O prefeito de Anahy Carlos Antônio Reis é o presidente do Consórcio Intermunicipal Piquiri. O Prefeito de Ubiratã Haroldo Fernandes Duarte – Baco é o atual vice-presidente e também responsável pelos pagamentos (tesouraria), onde o secretário de Desenvolvimento Antonio Magron é o operador financeiro.