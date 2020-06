Paranaense de 100 anos é a vítima fatal mais velha da Covid-19 no estado

Idoso de 100 anos morreu vítima da Covid-19 em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a morte aconteceu na última terça-feira (23).



Ele estava internado e é a pessoa mais velha entre os 510 óbitos confirmados no Paraná.



COVID-19 PR

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou 1.097 novas confirmações e 23 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus na quarta-feira (24). O Paraná soma 16.769 casos e 510 mortos em decorrência da doença. O número de confirmações é maior que o acumulado de casos dos primeiros 41 dias de monitoramento, que somavam 1.024 diagnósticos positivos no dia 21 de abril. Há quatro ajustes de municípios de residência de casos já confirmados. Secretaria de Saúde do Paraná